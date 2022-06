Chiara Ferragni a Forte dei Marmi | la vacanza in famiglia tra sole e sorrisi - Magazine

Advertising

trash_italiano : Riassunto diretta Fedez, Tananai, Mara Sattei, Chiara Ferragni e Luis Sal. #LaDolceVita - Alessia061 : RT @esagerat4: tananai mentre fedez e chiara ferragni litigano: #LaDolceVita - qn_lanazione : Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, la vacanza in famiglia tra sole e sorrisi #Versilia - peppe844 : RT @trash_italiano: Riassunto diretta Fedez, Tananai, Mara Sattei, Chiara Ferragni e Luis Sal. #LaDolceVita - ugualeuguale : Abitare a forte dei marmi significa che stamani mio padre uscendo da casa a retromarcia stava per investire chiara ferragni . -

Accanto a Fedez c'è sempre stata la moglie,, e i due figli che lo hanno sostenuto e gli hanno dato la forza di andare avanti e produrre ancora musica: "Senza di loro non avrei mai ...Primo mare a Forte dei Marmi per. L'influencer ha scelto la Toscana per inaugurare la stagione estiva. Tra un selfie e l'altro, si gode il primo sole con i figli Leone e Vittoria e la sorella Francesca, incinta di 36 ...Si intitola “La Dolce Vita” la canzone registrata da Fedez tre giorni prima dell'operazione per la rimozione del pancreas. Un singolo in uscita oggi ...Forte dei Marmi (Lucca), 3 giugno 2022 - Quando si è una influencer nota in tutto il mondo anche le vacanze diventano di pubblico dominio. Soprattutto se quelle vacanze sono pienamente documentate con ...