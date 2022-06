Chi non ha l’iPad non può seguire le lezioni, Snals Puglia: ennesimo triste esempio di scuola maltrattata (Di venerdì 3 giugno 2022) Snals Puglia- "Questo episodio di cronaca è l’ennesimo tristissimo esempio di come la scuola viene maltrattata nel nostro Paese. Abbiamo una legge dello Stato del 2015 e un Piano nazionale per la scuola digitale dallo stesso anno, però non abbiamo i fondi per attuarlo o, meglio, abbiamo i soliti spiccioli. Se si tratta della scuola si fanno le nozze con i fichi secchi" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022)- "Questo episodio di cronaca è l’tristissimodi come lavienenel nostro Paese. Abbiamo una legge dello Stato del 2015 e un Piano nazionale per ladigitale dallo stesso anno, però non abbiamo i fondi per attuarlo o, meglio, abbiamo i soliti spiccioli. Se si tratta dellasi fanno le nozze con i fichi secchi" L'articolo .

Advertising

il_cappellini : Sbaglia chi dice 'com'è possibile che Santoro dica queste cose sull'Ucraina?'. Santoro, grande autore di tv, non è… - ladyonorato : Quando il 12 giugno andrete a votare ricordatevi di chi sostiene il governo che sta scientemente facendo a pezzi ci… - GuidoDeMartini : ?? C’È CHI DICE NO! ?? ECCO I PROF CHE SCELGONO DI FARSI MULTARE E ALLONTANARE DALLA SCUOLA PUR DI NON USARE LA MASC… - Sebamasper : RT @Sebamasper: @GiuseppeConteIT Il monito. Infatti per te suona come: 'Ricordati che devi andare a lavorare' A chi non lo ha mai fatto fa… - beatriceratopa : Primo nundo della mia vita chi poteva essere se non il mio animale totem -