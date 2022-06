Cerveteri, al via agli interventi di disinfestazione dalla zanzara e zanzara tigre (Di venerdì 3 giugno 2022) Cerveteri – Prendono il via gli interventi di disinfestazione adulticida contro la zanzara e zanzara tigre nel territorio comunale di Cerveteri. Tutti i trattamenti verranno effettuati in orari notturni, dalle ore 23:00 fino alle ore 06:00 del mattino successivo. Si comincia con Cerveteri capoluogo, nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno. Tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno la disinfestazione interesserà il Borgo di Ceri, Due Casette, il Borgo del Sasso e la zona del Cerqueto. Tra giovedì 9 e venerdì 10 il servizio riguarderà le aree di Valcanneto, I Terzi e Borgo San Martino, mentre tra venerdì 10 e sabato 11 giugno Cerenova e Campo di Mare. Durante lo svolgimento del trattamento, si raccomanda ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022)– Prendono il via glidiadulticida contro lanel territorio comunale di. Tutti i trattamenti verranno effettuati in orari notturni, dalle ore 23:00 fino alle ore 06:00 del mattino successivo. Si comincia concapoluogo, nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno. Tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno lainteresserà il Borgo di Ceri, Due Casette, il Borgo del Sasso e la zona del Cerqueto. Tra giovedì 9 e venerdì 10 il servizio riguarderà le aree di Valcanneto, I Terzi e Borgo San Martino, mentre tra venerdì 10 e sabato 11 giugno Cerenova e Campo di Mare. Durante lo svolgimento del trattamento, si raccomanda ...

