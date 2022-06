“C’erano due ragazzi nudi nel confessionale” | il raid nel convento di clausura che ha spaventato le suore

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Siamo ancora terrorizzate: vedere, senza poter intervenire per il timore di reazioni, giovani che per due volte forzano la porta ed entrano nella chiesa e salgono anche nei piani del, oltre all’angoscia e alla paura ha generato in noi la violazione della nostra intimità di religiose di”. È nella testimonianza di una delle otto monache dell’ordine Celestino che vivono nel monastero di San Basilio, a L’Aquila, il racconto di una “notte da incubo”, come è stata descritta all’Ansa. La badessa, Suor Margherita, ha denunciato alle autorità quella che sembra una bravata notturna avvenuta durante la notte bianca di Piazza San Basilio. Tra le ipotesi anche quella che si sia trattato di un tentativo di compiere un rito blasfemo. Due volte si è reso necessario l’intervento dei militari dell’Arma: alle tre di notte sono intervenuti vista la ...