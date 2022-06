Ceramica De Maio collabora con il Van Gogh museum | piastrelle ispirate ai capolavori dell’artista olandese

(Di venerdì 3 giugno 2022) E’ un progetto evocativo e studiato nel dettaglio quello che l’azienda salernitanaFrancesco De, leader nazionale delladecorata a mano, porterà al Salone del Mobile in programma dal 7 giugno prossimo.Un incontro artistico unico quello alla base del progetto dellaFrancesco Deinteramente dedicato aidi Vincent Van: la collezione didecorate, infatti, in esposizione nella settimana del Salone è rigorosamente realizzata a mano, pezzo per pezzo, dai maestri ceramisti dell’azienda salernitana.Una sapiente sintesi deidi Vanche impreziosiscono e rendono inconfondibili le ceramiche d’artista: dai celeberrimi Girasoli, ai Fiori di Mandorlo. E ...

