Cento giorni di guerra in Ucraina: la Russia non ha ottenuto alcun obiettivo strategico (Di venerdì 3 giugno 2022) Cento giorni di guerra, morti e distruzioni. Ma il colpo di mano di Putin che voleva occupare Kiev o provocare un colpo di stato per insediare un governo fantoccio e avere mano libera su tutta la ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022)di, morti e distruzioni. Ma il colpo di mano di Putin che voleva occupare Kiev o provocare un colpo di stato per insediare un governo fantoccio e avere mano libera su tutta la ...

