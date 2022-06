Cento giorni di guerra in Ucraina, Fazzolari (FdI): «Siamo tutti debitori all’eroico popolo» (Di venerdì 3 giugno 2022) «Cento giorni di guerra in Ucraina e di eroica resistenza contro l’invasione russa». Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari. «Gli ucraini – ha detto – stanno mostrando ai tiranni di tutto il mondo quanto possa essere difficile mettere le catene a un popolo libero. Siamo tutti debitori a questo popolo coraggioso che difende la libertá». LEGGI ANCHE Conte prepara il trappolone a Draghi sull'Ucraina: «Il 21 giugno in aula risoluzione condivisa» Esagerava sugli stupri e sui crimini di guerra: rimossa la commissaria Ucraina per i diritti umani «Cento giorni che difendiamo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) «diine di eroica resistenza contro l’invasione russa». Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista. «Gli ucraini – ha detto – stanno mostrando ai tiranni di tutto il mondo quanto possa essere difficile mettere le catene a unlibero.a questocoraggioso che difende la libertá». LEGGI ANCHE Conte prepara il trappolone a Draghi sull': «Il 21 giugno in aula risoluzione condivisa» Esagerava sugli stupri e sui crimini di: rimossa la commissariaper i diritti umani «che difendiamo ...

