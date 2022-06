Cento giorni di guerra in Ucraina. Ecco la situazione sul campo (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo 100 giorni di guerra, “le forze russe non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi iniziali di conquistare Kiev e i centri di governo ucraini”, sostiene l’intelligence militare britannica nel suo bollettino quotidiano. “La strenua resistenza Ucraina e l’incapacità di rendere sicuro l’aeroporto di Hostomel nelle prime 24 ore hanno fatto sì che le operazioni offensive russe venissero respinte”, aggiunge, spiegando che, fallito il piano iniziale “a causa di errori di pianificazione e di una scarsa esecuzione tattica, la Russia ha adattato il suo disegno operativo per concentrarsi sul Donbass”. Nel Donbass, le truppe russe stanno “ora ottenendo un successo tattico”, prosegue la nota. Infatti, “attualmente sembrano avere il sopravvento” sull’opposizione Ucraina. “La Russia controlla oltre il 90% dell’Oblast di Luhansk ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo 100di, “le forze russe non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi iniziali di conquistare Kiev e i centri di governo ucraini”, sostiene l’intelligence militare britannica nel suo bollettino quotidiano. “La strenua resistenzae l’incapacità di rendere sicuro l’aeroporto di Hostomel nelle prime 24 ore hanno fatto sì che le operazioni offensive russe venissero respinte”, aggiunge, spiegando che, fallito il piano iniziale “a causa di errori di pianificazione e di una scarsa esecuzione tattica, la Russia ha adattato il suo disegno operativo per concentrarsi sul Donbass”. Nel Donbass, le truppe russe stanno “ora ottenendo un successo tattico”, prosegue la nota. Infatti, “attualmente sembrano avere il sopravvento” sull’opposizione. “La Russia controlla oltre il 90% dell’Oblast di Luhansk ...

repubblica : Dai negozi del lusso al mercato nero. Mosca in retromarcia. In cento giorni il Paese e' ripiombato nell'Urss - Maumol : Ungheria alleata di Mosca per portare scompiglio nella Nato e nell'Ue - SabatoAngieri : Cento giorni di guerra in #Ucraina e nessuno che immagina ancora quando potrà finire. Il mio articolo su… - CatelliRossella : Ucraina-Russia, le news di oggi. Cento giorni di guerra e la Nato avverte: 'Sarà lunga'. Zelensky: 'Grazie Biden, g… - GloriaR69856969 : RT @Maumol: Ungheria alleata di Mosca per portare scompiglio nella Nato e nell'Ue -