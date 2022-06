Catalogna | un tribunale fissa al 25% la soglia minima di castigliano E c’è chi parla di fascismo

(Di venerdì 3 giugno 2022) Fu il sociolinguista Philippe Blanchet a coniare il termine glottofobia, la discriminazione su basi linguistiche. Da decenni la Spagna è il terreno più fertile in Europa dove si usa la lingua come un’arma. Un fenomeno che si manifestò durante la dittatura di Francisco Franco quando dal 1940 in poi iniziarono ad emettersi circolari ministeriali che limitavano l’uso del catalano negli uffici pubblici. Presto l’interdizione si estese anche ai marchi commerciali e al mondo cinematografico. Sia chiaro, il Caudillo non inventò nulla di nuovo, la misura sembrò riprendere l’Editto del 1700 col quale Luigi XVI, monarca di una Francia che aveva esteso i propri domini nelladel nord, annullava i procedimenti giudiziari, le deliberazioni municipali e gli atti notarili redatti in idioma diverso dalla lingua francese. In psicoanalisi sanno bene che la vittima può diventare ...

Advertising

SPORTFACE.IT

Sono andato nel panico", le parole dell'omicida davanti alla Giuria popolare deldi Girona, in, al termine delle tre udienze del processo sulla morte assurda del giovane toscano. "...Per riportare la calma all'interno dell'aula diè stato necessario l'intervento dei Mossos d'esquadra, la polizia della. Napoli, sparatoria choc al bar/ Ruba pistola a guardia ... MotoGP, risultati e classifica prove libere 2 GP Catalogna 2022: A. Espargaro il più veloce Massimo della pena per il killer di Niccolò Ciatti. Il pubblico ministero chiede 24 anni di carcere per omicidio volontario, 9 in libertà vigilata, per Rassoul Bissoultanov, il lottatore ceceno di 26 ...Al via questa mattina il processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti: attimi di tensione fuori dal tribunale fra la famiglia e gli imputati.