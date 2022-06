Castelvetere: carri allegorici e sfilate per la 52esima edizione del Carnevale (Di venerdì 3 giugno 2022) Castelvetere: sabato 4 e domenica 5 giugno ampio programma con carri allegorici, sfilate e “tour sapori e tradizioni” per la 52esima edizione del Carnevale. L’Irpinia saluta l’attesissimo ritorno del Carnevale Castelvetere. edizione primaverile per uno degli eventi più amati della provincia di Avellino e non solo, sulla scia di quanto accade in Italia per i Leggi su 2anews (Di venerdì 3 giugno 2022): sabato 4 e domenica 5 giugno ampio programma cone “tour sapori e tradizioni” per ladel. L’Irpinia saluta l’attesissimo ritorno delprimaverile per uno degli eventi più amati della provincia di Avellino e non solo, sulla scia di quanto accade in Italia per i

Advertising

InNotizia : L’Irpinia saluta l’attesissimo ritorno del Carnevale Castelvetere. - TeleradioNews : Sabato 4 e domenica 5 Giugno 2022 torna l’attesissimo “Carnevale Castelveterese” a Castelvetere sul Calore (Avellin… - TeleradioNews : Castelvetere sul Calore (AV). Carnevale 'primaverile' nel primo week end di giugno - Sabato 4 e domenica 5 Giugno 2… - irpiniatimes1 : In Irpinia il Carnevale a primavera: 4-5 giugno carri allegorici e sfilate a Castelvetere per la 52esima edizione d… - bassairpinia : In Irpinia il Carnevale a primavera: 4-5 giugno carri allegorici e sfilate a Castelvetere per la 52esima edizione d… -