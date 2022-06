Caso Niccolò Ciatti, condannato per omicidio volontario il ceceno della discoteca (Di venerdì 3 giugno 2022) condannato Rassoul Bissoultanov. Nei prossimi giorni il giudice deciderà la lunghezza della pena, tra i 15 e i 25 anni, il pm ne ha chiesti 24. Assolto l’altro imputato Mostar Magomedov. Il 22enne toscano fu ucciso con un calcio in faccia fuori da una discoteca di Lloret del Mar nel 2017 Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 giugno 2022)Rassoul Bissoultanov. Nei prossimi giorni il giudice deciderà la lunghezzapena, tra i 15 e i 25 anni, il pm ne ha chiesti 24. Assolto l’altro imputato Mostar Magomedov. Il 22enne toscano fu ucciso con un calcio in faccia fuori da unadi Lloret del Mar nel 2017

