Caso Ciatti: fu omicidio volontario. Tribunale spagnolo condanna ceceno (Di venerdì 3 giugno 2022) "Il calcio sferrato a Niccolò voleva uccidere". Questo il verdetto della giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che al termine della Camera di consiglio ha condannato per ...

