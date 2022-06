Advertising

controradio : Ceceno condannato per omicidio volontario nel caso Ciatti - iconanews : Caso Ciatti: ceceno condannato per omicidio volontario - ilmessaggeroit : Caso Ciatti, il tribunale spagnolo condanna l'aggressore ceceno Bissoultanov: «Fu omicidio volontario» - Corriere : Caso Ciatti, il ceceno Bissoultanov condannato: omicidio volontario - MarcoGasperetti : Caso Ciatti, il ceceno Bissoultanov condannato: omicidio volontario -

Il calcio sferrato a Niccolòvoleva uccidere. E' quanto ha stabilito la giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che al termine della camera di consiglio ha condannato per omicidio volontario Rassoul ...... il 28enne lottatore ed esperto di arti marziali che uccise con una micidiale pedata alla tempia mentre era a terra indifeso, Niccolò, 22 anni, un ragazzo di Scandicci. L'omicidio avvenne il ...E' stato condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il ceceno ritenuto responsabile di aver sferrato il calcio mortale a Niccolò Ciatti, il 21enne fiorentino ucciso nell'agosto 2017 in u ...Il calcio sferrato a Niccolò Ciatti voleva uccidere. E' quanto ha stabilito la giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che al termine della camera di consiglio ha condannato ...