"Carrozza fuori dai binari". Alta Velocità, incidente ferroviario in galleria: Roma, si scatena il panico (Di venerdì 3 giugno 2022) incidente per un treno dell'Alta Velocità partito da Torino e diretto a Napoli: è successo nella galleria Serenissima, sottopasso di circa un chilometro, a Roma. L'ultima Carrozza del treno, che aveva 219 passeggeri a bordo, è uscita dai binari mentre il mezzo si dirigeva verso la fermata di Termini. Per il momento, comunque, non ci sarebbe nessun ferito. I passeggeri, come scrive il Corriere della Sera, sarebbero scesi dai vagoni e avrebbero proseguito a piedi per uscire dalla galleria. Poi sarebbero stati soccorsi dal 118. Nessuno comunque sarebbe finito in ospedale. I vigili del fuoco hanno fatto sapere su Twitter che il treno ha avuto un problema tecnico e che sul posto dell'incidente sono intervenute intorno alle 14 e ...

