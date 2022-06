(Di venerdì 3 giugno 2022). Un tema che scotta già da qualche tempo, sebbene di recente con l’introduzione deldellela situazione, così come i prezzi, si erano leggermente calmierati. Lo spettro della risalita dei carburanti Ora, però, che si avvicina lafissata dal governo, ecco che il tema delè tornato al centro del dibattito. La data diper ilè davvero prossima, a luglio, e i prezzi dei carburanti, nel frattempo, non ne vogliono sapere di scendere. Ad oggi, il prezzo della, per intenderci, supera la cifra di 1,9 euro al litro. Ci sarannointerventi da parte dell’esecutivo? Nuove agevolazioni? Se si, in che misura? Cerchiamo di fare un po’ di ...

CorriereCitta : Caro Carburante, nuovi aumenti per benzina e diesel: in scadenza il taglio accise - SHIN_Fafnhir : RT @callisto02: @LiaQuartapelle Lia ti cercano i pescatori italiani presi a mazzate perchè dimostravano contro il caro carburante! - carseri : RT @callisto02: @LiaQuartapelle Lia ti cercano i pescatori italiani presi a mazzate perchè dimostravano contro il caro carburante! - SilvanoSalviato : RT @callisto02: @LiaQuartapelle Lia ti cercano i pescatori italiani presi a mazzate perchè dimostravano contro il caro carburante! - giampaolo_baio : RT @callisto02: @LiaQuartapelle Lia ti cercano i pescatori italiani presi a mazzate perchè dimostravano contro il caro carburante! -

... i conseguenti ritardi nelle consegne di veicoli nuovi, la guerra in Ucraina oggi e la mancanza di materie prime, ilbollette e i prezzi delalle stelle, sono tutti fattori che ...... gli automobilisti italiani si trovano ad affrontare il problema delcarburanti. Un problema ... Il prezzo del, infatti, continua a salire e il Governo valuta nuovi interventi. Gli ...Caro Carburante. Un tema che scotta già da qualche tempo, sebbene di recente con l’introduzione del taglio delle accise la situazione, così come i prezzi, si erano leggermente calmierati. Lo spettro d ...(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "E' una valutazione in corso, al momento non abbiamo alcuna indicazione né in un senso né nell'altro. In tutti questi mesi il Governo ha fatto sforzi straordinari sul piano fin ...