(Di venerdì 3 giugno 2022) Controlli gratuiti per la prevenzione dellanel corso delnazionale(medici cardiologi ambulatoriali extraospedalieri) . L'appuntamento è per domani, sabato 4 ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #cardiologia, #screening sulla #fibrillazione atriale al congresso Ance - giornali_it : Cardiologia, screening sulla fibrillazione atriale al congresso Ance #3giugno #QuotidianiNazionali #IlMessaggero… - ilmessaggeroit : #cardiologia, #screening sulla #fibrillazione atriale al congresso Ance - OspedaleR : Lo ha detto oggi Narciso Mostarda, Direttore Generale del San Camillo, accompagnato da Domenico Gabrielli Direttore… -

ilmessaggero.it

Nel corso dei lavori, iniziati ieri, gli appartententi all'Ance stanno delineando e proporrano la loro proposta per una più efficiente medicina del territorio e di unaa casa del paziente.... ampliandola, l'unità operativa di Citopatologia e. In programma, inoltre, la ... nuova sala convegni, servizio CUP e URP, nuovi ambulatori e servizi (e Senologia), nuova ... Cardiologia, screening sulla fibrillazione atriale al congresso Ance Controlli gratuiti per la prevenzione della fibrillazione atriale nel corso del congresso nazionale Ance (medici cardiologi ambulatoriali extraospedalieri) .L'appuntamento è ...Dal 1° al 3 giugno a Pescara ci sarà il Truck tour banca del cuore 2022, un’iniziativa grazie alla quale sarà possibile effettuare uno screening cardiologico completo e gratuito. L’evento, in concomit ...