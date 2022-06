Caos in finale di Champions League | arriva il comunicato ufficiale della UEFA

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sabato scorso è stata giocata latra il Liverpool ed il Real Madrid. La partita, andata di scena allo Stade de France di Parigi, si è conclusa con il successoformazione spagnola per 1-0 grazie ad una rete di Vinicius jr. Com’è ben noto, laè iniziata con ben trentasei minuti di ritardo a causa di problematiche riguardanti l’accesso dei tifosi allo stadio. Le forze dell’ordine hanno avuto delle difficoltà nel garantire il regolare flusso di spettatori e non sono riusciti ad evitare la formazione di ammassamenti presso i tornelli. Liverpool Real MadridSport Mediaset ha riportato unstampa, massimo organo calcistico europeo, con il quale si ...

Advertising

Sbarellat0 : @pasquale_caos @elliott_il @ADeLaurentiis Con scudetto, finale Europa league, coppa Italia e super coppa annessi? C… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Il Real sul caos prima della finale Champions: 'Vogliamo spiegazioni' #ChampionsLeague #Parigi #Perez - N_O_P_tv : @pasquale_caos @sscnapoli Quarti di finale con la Roma già immagino - yassine01937035 : RT @sportmediaset: Il Real sul caos prima della finale Champions: 'Vogliamo spiegazioni' #ChampionsLeague #Parigi #Perez - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Il Real sul caos prima della finale Champions: 'Vogliamo spiegazioni' #ChampionsLeague #Parigi #Perez -

... la UEFA ha commissionato una Revisione Indipendente (Independent Review) per identificare le carenze e le responsabilità di tutte le entità coinvolte nell'organizzazione dellae ha pubblicato ...... ed è giusto che sia così, prova a diventare un po' più zen per qualche giorno, il risultato... spostamenti, viaggi, contatti con l'estero o con ambienti nuovi, da tutto questo apparente...Sono passati sei giorni dalla finale di Champions League che ha visto il Real Madrid vincere il 14° titolo europeo della sua storia, ma soprattutto dai disordini e dal caos che hanno portato il fischi ...A sei giorni dalla finale di Parigi, arrivano da parte della Uefa le scuse ufficiali per il caos e i disordini fuori dalla stadio che hanno portato allo slittamento di 36 minuti del calcio d'inizio.