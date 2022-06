Can Yaman verso nuovi progetti: le prime immagini dietro le quinte (FOTO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Can Yaman sul set dello spot di Mercedes Benz: l’attore e modello condivide con i fan immagini tratte dal backstage Can Yaman continua a stupire i fan con nuovi spoiler: l’attore e modello turco ha condiviso con i fan inediti scatti tratti dal backstage del nuovo spot. Il noto marchio Merceds Benz ha scelto proprio Can come testimonial del prossimo spot di presentazione della nuova automobile. I fan sono entusiasti di rivederlo alle prese con nuovi progetti in attesa di seguire la fiction “Viola come il mare”. La nuova fiction andrà in onda su Canale 5 in autunno dove Can interpreterà l’ispettore capo Francesco Demir affianco all’attrice Francesca Chillemi. Can dopo la fine delle riprese sta già lavorando a tantissime novità e ben presto svelerà tutti i dettagli sui propri canali ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Cansul set dello spot di Mercedes Benz: l’attore e modello condivide con i fantratte dal backstage Cancontinua a stupire i fan conspoiler: l’attore e modello turco ha condiviso con i fan inediti scatti tratti dal backstage del nuovo spot. Il noto marchio Merceds Benz ha scelto proprio Can come testimonial del prossimo spot di presentazione della nuova automobile. I fan sono entusiasti di rivederlo alle prese conin attesa di seguire la fiction “Viola come il mare”. La nuova fiction andrà in onda su Canale 5 in autunno dove Can interpreterà l’ispettore capo Francesco Demir affianco all’attrice Francesca Chillemi. Can dopo la fine delle riprese sta già lavorando a tantissime novità e ben presto svelerà tutti i dettagli sui propri canali ...

