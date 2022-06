Calciomercato Roma, Mkhitaryan rifiuta il rinnovo: l'armeno ha scelto l'Inter (Di venerdì 3 giugno 2022) Henrikh Mkhitaryan ha rifiutato l'offerta di rinnovo della Roma. Non è infatti bastato il rilancio del club giallorosso per convincere il giocatore a restare nella capitale: l'armeno ha scelto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 3 giugno 2022) Henrikhhato l'offerta didella. Non è infatti bastato il rilancio del club giallorosso per convincere il giocatore a restare nella capitale: l'ha...

GiovaAlbanese : Il contatto tra la #Juventus e l'entourage di #Zaniolo risale allo scorso week end, a margine della finale di Champ… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Mkhitaryan ha comunicato l’intenzione di non accettare la proposta di rinnovo - Gazzetta_it : Mkhitaryan ha deciso: niente rinnovo con la Roma, andrà all'Inter - MattiaGallo17 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Mkhitaryan ha comunicato l’intenzione di non accettare la proposta di rinnovo https://t.c… - ArcangeloBarone : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Mkhitaryan ha comunicato l’intenzione di non accettare la proposta di rinnovo https://t.c… -