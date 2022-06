Calciomercato Napoli, nome nuovo a centrocampo: gioca in Serie A (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e, con l’intento di consegnare a Luciano Spalletti una rosa completa, studia tutti i possibili profili che potrebbero sposarsi bene con il gioco napoletano. Insieme ai tanti sondaggi e i nomi accostati, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra annota sul proprio taccuino un altro calciatore militante in Serie A. La società di De Laurentiis è stuzzicata dal giovane gioiello di proprietà dell’Udinese, Jean-Victor Makengo, il quale potrebbe entrar a far parte dei centrocampisti indiziati. Jean Victor Makengo, Napoli-Udinese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Calciomercato Napoli, chi è Makengo? Le caratteristiche Makengo è un giovane francese nato il 12 giugno 1998, il quale ricopre il ruolo da centrale ma può ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilnon vuole farsi trovare impreparato e, con l’intento di consegnare a Luciano Spalletti una rosa completa, studia tutti i possibili profili che potrebbero sposarsi bene con il gioco napoletano. Insieme ai tanti sondaggi e i nomi accostati, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra annota sul proprio taccuino un altro calciatore militante inA. La società di De Laurentiis è stuzzicata dal giovane gioiello di proprietà dell’Udinese, Jean-Victor Makengo, il quale potrebbe entrar a far parte dei centrocampisti indiziati. Jean Victor Makengo,-Udinese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images), chi è Makengo? Le caratteristiche Makengo è un giovane francese nato il 12 giugno 1998, il quale ricopre il ruolo da centrale ma può ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - infoitsport : Calciomercato Napoli, anche il Bayern punta Osimhen - infoitsport : Calciomercato, il Milan vuole Sanches per sostituire Kessie. Napoli con i dubbi Mertens e Osimhen - napolipiucom : Bagni: 'Ecco chi cederei tra Zielinski e Fabian. Il Napoli di Ferlaino insegna, con meno entrate ha vinto tantissim… -