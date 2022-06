Calciomercato Napoli, colpo di scena: “Ha accettato l’azzurro” (Di venerdì 3 giugno 2022) Col futuro di Ospina e Meret ancora da definire, il Napoli potrebbe aver preso la sua decisione con un colpo di scena dell’ultimo momento. Chi sarà il portiere del Napoli per la prossima stagione? La risposta, giunti a giugno, è ancora ignota. Da un lato c’è David Ospina, titolare delle ultime stagioni, e dall’altro c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 giugno 2022) Col futuro di Ospina e Meret ancora da definire, ilpotrebbe aver preso la sua decisione con undidell’ultimo momento. Chi sarà il portiere delper la prossima stagione? La risposta, giunti a giugno, è ancora ignota. Da un lato c’è David Ospina, titolare delle ultime stagioni, e dall’altro c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - serieAnews_com : ?? In attesa di capire il futuro di #Ospina e #Meret, il #Napoli incassa il sì di #Gollini dell'#Atalanta - Luxgraph : Juve, per Pogba e Di Maria ci siamo: serve l'ultimo sforzo - saltandpepper90 : No question. #Mertens vincolato al #Napoli fino al 1 Luglio dopodiché sarà biancoazzurro ??? Ma #Lazio! Primo regalo… -