Calcio | Superlega-Uefa | 11-12 luglio udienza alla Corte di Giustizia Europea

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Ladidell'Unioneesaminerà l'11 e il 12la controversia tra l'e i promotori della. Lo annuncia lasui propri canali ufficiali. I giudici europei dovranno esaminare il ricorso dei fondatori della, e dovranno stabilire se l'stia abusando della sua "posizione dominante" nel momento in cui sanziona i promotori di un torneo rivale della sua Champions League. Dovrà quindi essere esaminata la compatibilità del suo modello sportivo con il diritto europeo della concorrenza. Un'altra questione in questa procedura è la possibile ripresa dei procedimenti disciplinari dellanei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus, gli ...

