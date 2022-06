Advertising

MCriscitiello : Complimenti al Presidente della Salernitana Iervolino. Schiena dritta e ha capito subito tutto. Gli sono bastati 4… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Salernitana. Mister Nicola rinnova, contratto biennale - MessaggeroSport : #Salernitana, #Nicola confermato sulla panchina: «E la storia continua» - ilmessaggeroit : #Salernitana, #Nicola confermato sulla panchina: «E la storia continua» - positanonews : #Calcio #Copertina #Salernitana #Sport #SportCampania Salernitana:Ufficiale Davide Nicola ha rinnovato con la Saler… -

Confermato il tecnico che ha portato i granata a un'incredibile salvezza SALERNO - Laha reso noto di "di aver rinnovato con un biennale il contratto di mister Davide Nicola e del suo staff composto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino. La ...La, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto per il tecnico Davide Nicola per altri due anni. L'allenatore dunque ha firmato un biennale , così come tutto il ...Confermato il tecnico che ha portato i granata a un'incredibile salvezza SALERNO (ITALPRESS) - La Salernitana ha reso noto di "di aver rinnovato con un biennale il contratto di mister Davide ..."E la storia continua". Davide Nicola posta un messaggio su Instagram e conferma la sua presenza sulla panchina della Salernitana per i prossimi due anni. La separazione da Walter Sabatini non ha ...