Calcio: Nazionale, Cristante 'Dobbiamo sentirci tutti titolari' (Di venerdì 3 giugno 2022) "Nations League occasione per ricostruire", sottolinea il giocatore della Roma FIRENZE - "La Germania è fortissima come avversario, noi Dobbiamo fare una grande partita, Dobbiamo iniziare questo nuovo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "Nations League occasione per ricostruire", sottolinea il giocatore della Roma FIRENZE - "La Germania è fortissima come avversario, noifare una grande partita,iniziare questo nuovo ...

Advertising

SkySport : ITALIA-ARGENTINA 0-3 Risultato finale ? ? #LautaroMartinez (28’) ? #DiMaria (45+1’) ? #Dybala (90+4’) ? ?? L’Arge… - Gazzetta_it : Baggio: 'Una vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto al Mondiale, una follia!' - Gazzetta_it : Nazionale, #Mancini: 'Lazzari e Zaccagni via dal ritiro? Sono sorpreso anche io...' #Italia - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Nazionale, #Mancini: 'Lazzari e Zaccagni via dal ritiro? Sono sorpreso anche io...' #Italia - sportli26181512 : Cristante ci crede: 'Con il lavoro tornerà anche la magia azzurra': Cristante ci crede: 'Con il lavoro tornerà anch… -