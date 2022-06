Calcio, Nations League 2022: Francia e Belgio battute da Danimarca e Olanda, qualche guaio di infortuni (Di venerdì 3 giugno 2022) Si sono giocate oggi sette partite di Nations League, e questa prima giornata regala diversi risultati a sorpresa, soprattutto nelle leghe di maggiore valore. In particolare, i gruppi 1 e 4 della Lega A finiscono semplicemente sottosopra: andiamo a scoprire perché. La Francia viene battuta per 1-2 a Saint Denis dalla Danimarca. Non solo: è sconfitta in rimonta e con qualche infortunio di troppo (Mbappè), perché al gol di Benzema al 51? seguono quelli di Cornelius al 68? e all’88’, il che regala subito una grossa delusione agli spettatori transalpini. Parallelamente, la Croazia cede 0-3 all’Austria per effetto dei gol di Arnautovic, Gregoritsch e Sabitzer. Nel gruppo 4 le cose non vanno troppo diversamente: l’Olanda, nella sfida tra vicini di casa, va a travolgere il ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Si sono giocate oggi sette partite di, e questa prima giornata regala diversi risultati a sorpresa, soprattutto nelle leghe di maggiore valore. In particolare, i gruppi 1 e 4 della Lega A finiscono semplicemente sottosopra: andiamo a scoprire perché. Laviene battuta per 1-2 a Saint Denis dalla. Non solo: è sconfitta in rimonta e cono di troppo (Mbappè), perché al gol di Benzema al 51? seguono quelli di Cornelius al 68? e all’88’, il che regala subito una grossa delusione agli spettatori transalpini. Parallelamente, la Croazia cede 0-3 all’Austria per effetto dei gol di Arnautovic, Gregoritsch e Sabitzer. Nel gruppo 4 le cose non vanno troppo diversamente: l’, nella sfida tra vicini di casa, va a travolgere il ...

Advertising

SkySport : Nations League, Olanda e Austria a valanga con Belgio e Croazia #SkySport #NationsLeague - Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - News24_it : Nations League: Belgio-Olanda 1-4 - Calcio - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations League: Belgio-Olanda 1-4 Arancioni dominano in casa dei 'cugini', a segno anche Dumfries - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Francia sconfitta in casa, Olanda e Austria a valanga: ecco tutti i risultati -