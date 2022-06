Calcio: Mourinho, 'mi piacerebbe restasse Oliveira ma difficile acquistarlo' (Di venerdì 3 giugno 2022) Lisbona, 3 giu. - (Adnkronos) - Sergio Oliveira? “Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che sta festeggiando il suo 30esimo compleanno. Se si tratta di acquistarlo, non so se la mia carta di credito me lo consente". L'allenatore della Roma José Mourinho si esprime così sul riscatto dal Porto del centrocampista Sergio Oliveira, che ha giocato negli ultimi cinque mesi in giallorosso. "E' stato molto importante, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nel Calcio e mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. È stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mi piacerebbe molto se restasse ma vedremo", aggiunge il tecnico portoghese ospite dell'Università di Lisbona prima di esaltare un altro suo connazionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Lisbona, 3 giu. - (Adnkronos) - Sergio? “Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che sta festeggiando il suo 30esimo compleanno. Se si tratta di, non so se la mia carta di credito me lo consente". L'allenatore della Roma Josési esprime così sul riscatto dal Porto del centrocampista Sergio, che ha giocato negli ultimi cinque mesi in giallorosso. "E' stato molto importante, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nele mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. È stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mimolto sema vedremo", aggiunge il tecnico portoghese ospite dell'Università di Lisbona prima di esaltare un altro suo connazionale ...

