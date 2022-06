Calcio | Mancini | ' il problema del gol di preoccupa'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 giugno 2022) Firenze, 3 giu. - (Adnkronos) - "Ildel gol ci, certo che ci. Nelper vincere devi segnare e devi trovare attaccanti che in questo momento in Italia non ci sono. Se gli unici due sono ancora Belotti e Immobile, e l'unico che ha fatto gol in Serie A è Scamacca e non ha una gara a livello internazionale, ci". Così il ct della nazionale italiana Robertoin conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro la Germania. La speranza è che chi è in B possa arrivare in Serie A velocemente, giocare e fare gol. La nostra speranza è questa", aggiunge il ct.