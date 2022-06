Calcio: l'Italia riparte dalla Nations League (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l'Argentina, il nuovo ciclo della Nazionale di Roberto Mancini inizia dalla Nations League, e da quattro partite delle sei del girone con Germania,... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l'Argentina, il nuovo ciclo della Nazionale di Roberto Mancini inizia, e da quattro partite delle sei del girone con Germania,...

pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - SkySport : ITALIA-ARGENTINA 0-3 Risultato finale ? ? #LautaroMartinez (28’) ? #DiMaria (45+1’) ? #Dybala (90+4’) ? ?? L’Arge… - Gazzetta_it : Baggio: 'Una vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto al Mondiale, una follia!' - claudio_sidoti : @LiaQuartapelle Ma Claudio Martelli di cosa parla con lei, di calcio, immagino. Perché la sua capacità di analisi p… - Capriati_Fra : Domanda: Ma il calcio in Italia quando si rifonderà per davvero? -