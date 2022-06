Calcio: Lacazette lascerà l'Arsenal alla scadenza del contratto a fine giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) Londra, 3 giu. (Adnkronos) - L'Arsenal ha confermato che Alexandre Lacazette lascerà i Gunners quest'estate. Il 31enne lascerà Londra quando il suo contratto scadrà il 30 giugno, con un ritorno a parametro zero all'ex club Lione, la sua prossima destinazione prevista. Lacazette ha segnato 71 gol in 206 presenze in cinque anni all'Emirates Stadium. L'Arsenal è stato fortemente interessato a Gabriel Jesus del Manchester City e la partenza di Lacazette apre un posto nella rosa di Mikel Arteta. Il boss dei Gunners Arteta ha salutato Lacazette prima della partenza dell'attaccante francese. "Laca è stato un giocatore fantastico per noi", ha detto Arteta. "È stato un vero leader dentro e fuori dal campo ed è stato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Londra, 3 giu. (Adnkronos) - L'ha confermato che Alexandrei Gunners quest'estate. Il 31enneLondra quando il suoscadrà il 30, con un ritorno a parametro zero all'ex club Lione, la sua prossima destinazione prevista.ha segnato 71 gol in 206 presenze in cinque anni all'Emirates Stadium. L'è stato fortemente interessato a Gabriel Jesus del Manchester City e la partenza diapre un posto nella rosa di Mikel Arteta. Il boss dei Gunners Arteta ha salutatoprima della partenza dell'attaccante francese. "Laca è stato un giocatore fantastico per noi", ha detto Arteta. "È stato un vero leader dentro e fuori dal campo ed è stato ...

