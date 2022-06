Calcio | Christillin | ' Italia ha zero possibilità di andare ai mondiali'

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Mancini che dopo la partita con l'Argentina ha ipotizzato un possibile ripescaggio dell'ai? “Credo che gli abbiano fatto una domanda precisa sul tema e non poteva rimangiarsi quanto aveva già detto. Però le percentuali che possa avvenire un ripescaggio sono dellopercento”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il membro Uefa nel board Fifa Evelina. “A Londra nei giorni scorsi abbiamo avuta una cena con i colleghi della federazione calcistica sudamericana e io, guarda caso, ero seduta di fronte alla federazione dell'Ecuador, quella che, in teoria, potrebbe essere squalificata dai”. Cosa le ha detto il suo collega? “Era tranquillissimo, e come lui tutta la confederazione sudamericana. E anzi, vi dico una cosa: Chimenti ...

Advertising

ematr_86 : @Affaritaliani @Azzurri alcune squadre Nazionali sudamericane dal 2024 saranno inglobate nella UEFA ma non sarà nè… - ematr_86 : #ItaliaMacedoniadelNord ci sono parecchi giovani nella Nazionale Italiana di Calcio che sono potuti essere vittima… - alemae69 : @_Morik92_ Ma perché continuate ad intervistare la #Christillin come se fosse una tifosa juventina e intenditrice d… -

Calcio e Finanza

... ci sono Zerbin e Gatti 'La nuova maglia onora la storia delitaliano e ci auguriamo di ... Italia, ripescaggio Mondiali Qatar 2022/: "Nessuna possibilità"...Tutti noi ricordiamo un anno fa la felcità di tutti gli italiani alla fine degli europei di,... a cui ha risposto subito la Fifa con il componente del Consiglio Evelina. La ... Christillin: «Bandita dallo Stadium Per rispetto Uefa guardo gare da tv» Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Mancini che dopo la partita con l'Argentina ha ipotizzato un possibile ripescaggio dell'Italia ai mondiali “Credo che gli ...Quante possibilità ci sono per un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2022 "Zero. Zero percento". Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa, ribadisce che l'Italia non ha nessuna chance di ...