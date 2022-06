Bucchioni | “La Juventus punta su giocatori fatti e finiti C' è ottimismo per Pogba”

Advertising

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: Il giornalista Enzo #Bucchioni ha fatto il punto sulla situazione calciomercato in casa #Juventus #transfers https://t.c… - Pall_Gonfiato : Il giornalista Enzo #Bucchioni ha fatto il punto sulla situazione calciomercato in casa #Juventus #transfers - MaglieCalcio13 : Bucchioni rivela: 'Torreira è stato proposto alla Juventus, ma Allegri vorrebbe Jorginho o Paredes' - Labaro Viola -

Si sofferma sul mercato dellaEnzonel suo editoriale per Tmw. La firma de La Nazione conferma il pressing su Di Maria, Pogba e Perisic e scrive... un piazzamento che in questa categoria mancava dalla leva 2003 con. Ma il successo di ieri è già in archivio: domenica al Mapei Football Center arriva un'altra corazzata, la, che ...Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla delle voci di un possibile interesse di fondi esteri per il Napoli ...Il collega Bucchioni su TMW: La Juve, invece, come più volte ribadito, sta puntando su giocatori fatti, più o meno campioni. Non è facile. Dopo un colloquio ...