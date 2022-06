Advertising

L'importante riconoscimento si inserisce in un contesto di ampio respiro sul Pest Management nazionale ed internazionale 'è stata premiata alla fiera del Pest di Bologna edizione 2022 come socio fondatore Anid. Finita la fiera portiamo a casa un bagaglio nuovo, pieno stimoli, progetti, idee ed ...... sulla scia delle rinnovate esigenze che premono sul settore", spiega Maria Luisa Filippelli, Amministratore unico didi Cosenza. "Innovazione tecnologica e nuovi materiali ... Brutia Disinfestazioni: “Certificazioni BRC, IFS e FSSC 22000, gestione del Pest Control e opportunità per le aziende di produzione agro-alimentare”