Brescia beffato | Pro Recco da urlo e in finale di Champions

Advertising

infoitinterno : Brescia beffato, Novi Beograd in finale di Champions -

La Gazzetta dello Sport

Avanza il Novi Beograd, l'unico avversario con cui ilnon aveva vinto nel girone preliminare (11 - 11 in Serbia e 13 - 16 a Mompiano). Il tabù continua: i leoni non sono mai approdati in ...All'ultima giornata hail Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Ariedo Braida , ... che in questa stagione ha allenato ilin Serie B prima di venire esonerato. Ma secondo ... Brescia beffato, Novi Beograd in finale di Champions Niente da fare per l’AN Brescia: i campioni d’Italia 2021 sono stati sconfitti in semifinale nella Champions League di pallanuoto maschile. In quel di Belgrado termina il cammino dei Leoni, battuti pe ...La squadra di Bovo sconfitta 14-13 dai padroni di casa del Novi Belgrado in un finale in cui il protagonista è stato il portiere Tesanovic.