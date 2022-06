Boxe, Kambosos sfida Haney: “Pronto a scioccare il mondo di nuovo” (Di venerdì 3 giugno 2022) George Kambosos Jr. vuole “scioccare il mondo di nuovo“. A Melbourne, a casa sua, l’australiano cerca il bis dopo aver strappato a sorpresa quasi tutte le cinture dei pesi leggeri a Teofimo Lopez. Quasi, appunto. Ne manca una, la WBC, che appartiene a Devin Haney e adesso è tempo di unificazione della divisione più ricca della Boxe mondiale con un incontro in programma nella notte tra sabato e domenica 5 giugno. “E’ stato un viaggio lungo e difficile – ha detto Kambosos in conferenza stampa -. Siamo preparati, sono un guerriero. Mi piace partire da sfavorito, l’ho fatto per tutta la carriera”. Devin Haney, 27 vittorie, 15 per ko, viene da vittorie prestigiose contro Joseph Diaz, Jorge Linares e Yuriorkis Gamboa. “Sapevo che un giorno sarei stato qui ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) GeorgeJr. vuole “ildi“. A Melbourne, a casa sua, l’australiano cerca il bis dopo aver strappato a sorpresa quasi tutte le cinture dei pesi leggeri a Teofimo Lopez. Quasi, appunto. Ne manca una, la WBC, che appartiene a Devine adesso è tempo di unificazione della divisione più ricca dellamondiale con un incontro in programma nella notte tra sabato e domenica 5 giugno. “E’ stato un viaggio lungo e difficile – ha dettoin conferenza stampa -. Siamo preparati, sono un guerriero. Mi piace partire da sfavorito, l’ho fatto per tutta la carriera”. Devin, 27 vittorie, 15 per ko, viene da vittorie prestigiose contro Joseph Diaz, Jorge Linares e Yuriorkis Gamboa. “Sapevo che un giorno sarei stato qui ...

