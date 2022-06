Boston sbanca San Francisco e va 1 - 0 nelle Finals Nba

(Di venerdì 3 giugno 2022) Buona la prima per iCeltics. Al Chase Center di Sani ragazzi di Ime Udoka superano in trasferta 120 - 108 Golden State grazie a un magnifico quarto periodo (40 - 16) e conquistano ...

Advertising

pierblair : RT @infoitsport: NBA Playoff | Ultimo quarto da favola: Boston sbanca Golden State - RSIsport : ?? I Boston Celtics rimontano e superano i Golden State Warriors in gara-1 delle NBA Finals - infoitsport : NBA Playoff | Ultimo quarto da favola: Boston sbanca Golden State - infoitsport : Nba: Boston sbanca Miami ed è a un passo dalle Finals - infoitsport : Playoff Nba: Boston sbanca Miami e 'vede' le Finals -

A fine partita i migliori in casasono Al Horford (26 punti) e Jaylen Brown (24 punti, 7 rimbalzi e 5 assist), ma sono ottime anche le prove di Derrick White (21), Marcus Smart (18 punti). Ai ...Nel terzo periodo, in particolare,ha 'doppiato' i rivali (32 - 16), tenendoli al 17% al tiro, e in apertura di ultimo quarto Jaylen Brown (top scorer con 25 punti di bottino complessivo) ha ...La prima partita di una finale NBA della storia al Chase Center di San Francisco non ha sorriso ai Golden State Warriors. Nonostante un Jayson Tatum da 3/17 al tiro ma con 13 assist all'attivo, i Bost ...Le Finals NBA 2022 cominciano subito con il botto, in un Chase Center ribollente che vuole spingere subito i Warriros a confermare la loro superiorità casalinga in questi playoff che ...