Borsa: Europa poco mossa, attende dati mercato lavoro Usa (Di venerdì 3 giugno 2022) Borse europee senza grandi spunti con Parigi (+0,26%) e Francoforte (+0,41%) positive, Londra che è chiusa per festività mentre Milano conferma la flessione (Ftse MIb - 0,14% a 24.396 punti) con lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Borse europee senza grandi spunti con Parigi (+0,26%) e Francoforte (+0,41%) positive, Londra che è chiusa per festività mentre Milano conferma la flessione (Ftse MIb - 0,14% a 24.396 punti) con lo ...

