fisco24_info : Borsa: Europa chiude in calo, Parigi -0,23%, Londra chiusa: Francoforte e Madrid hanno ceduto lo 0,16% - fisco24_info : Borsa: Europa debole nel finale con Wall Street,Milano -1,3%: Piazza Affari la peggiore, spread balza sopra i 213 p… - fisco24_info : Borsa: Europa peggiora, frenano i listini Usa, Milano -1%: Sale il greggio, rendimento Btp al 3,37%, come a gennaio… - fisco24_info : Borsa: Europa fiacca senza Londra, giù futures, Milano -0,7%: Spread sale a 210 punti, risale greggio dopo aumento… - bizcommunityit : #Borsa: Europa resta cauta, occhi sugli Usa e mercato del lavoro - Economia -

Resta chiusa ladi Londra per i festeggiamenti del giubileo della regina Elisabetta, e anche ... In questo ambito "siamo primi o tra i primi ine speriamo possa dare un aiuto al mercato con ...Chiusura in calo per le princiopali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,23% a 6.485 punti, Francoforte e Madrid lo 0,16%, rispettivamente a 14.462 punti e a 8.730 punti. Chiusa Londra per festività. . Borsa: Europa peggiora, frenano i listini Usa, Milano -1% - Economia (ANSA) - MILANO, 03 GIU - Borse europee deboli nel finale con i listini Usa sotto pressione dopo il calo sopra le attese degli indci Pmi ed ...