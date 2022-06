Advertising

Oggi la madre, Sabrina Bergonzoni di, continua la suaper ottenere quel tema scritto da Eleonora prima di morire. 'Finora i tentativi con la scuola si sono arenati', denuncia la ...... quest'ultimo subito accasatosi asponda Fortitudo, ecco la notizia che non ti aspetti. La ...italiana e una finale scudetto persa con Venezia esattamente un anno fa al termine di una... Bologna, la battaglia di mamma Sabrina che ha perso la figlia di cancro a 13 anni: "Datemi il suo ultimo tema" La piccola Eleonora tre mesi prima di morire sostenne una prova scritta da privatista per andare in terza media: da anni la famiglia chiede alla scuola di poterne entrare in possesso ...La piccola Eleonora tre mesi prima di morire sostenne una prova scritta da privatista per andare in terza media: da anni la famiglia chiede alla scuola di poterne entrare in possesso ...