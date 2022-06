Bollette triplicate, piscine a rischio chiusura. Ecco quali sono. 'Costi insostenibili, non possiamo scaricare i rincari sui clienti' (Di venerdì 3 giugno 2022) ANCONA - piscine a rischio chiusura . Il primo quadrimestre dell'anno ha consegnato ai gestori degli impianti natatori Bollette da capogiro. La sopravvivenza delle strutture è appesa a un filo e si ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 3 giugno 2022) ANCONA -. Il primo quadrimestre dell'anno ha consegnato ai gestori degli impianti natatorida capogiro. La sopravvivenza delle strutture è appesa a un filo e si ...

