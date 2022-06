Blocco 181, Salmo: “Nei videoclip ero Salmo, qui ho visto letteralmente un’altra persona” (Di venerdì 3 giugno 2022) La video intervista a Salmo e Alessandro Tedeschi, che ci hanno parlato di Blocco 181, la nuova serie dal 20 maggio ogni venerdì su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Già dallo scorso novembre, Blocco 181 era stato annunciato come il primo progetto televisivo della stella del rap Salmo. Nella nuova serie Sky Original, dal 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con due episodi ogni venerdì, è produttore creativo, supervisore e produttore musicale. Ed è anche attore. E, a vederlo, sembra un attore nato. Nella storia di Blocco 181 è Snake, tirapiedi del trafficante di cocaina Lorenzo, interpretato da Alessandro Tedeschi, e fedelissimo a lui. Salmo ha una faccia da duro, i tratti spigolosi, un contegno molto particolare, ed è ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022) La video intervista ae Alessandro Tedeschi, che ci hanno parlato di181, la nuova serie dal 20 maggio ogni venerdì su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Già dallo scorso novembre,181 era stato annunciato come il primo progetto televisivo della stella del rap. Nella nuova serie Sky Original, dal 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con due episodi ogni venerdì, è produttore creativo, supervisore e produttore musicale. Ed è anche attore. E, a vederlo, sembra un attore nato. Nella storia di181 è Snake, tirapiedi del trafficante di cocaina Lorenzo, interpretato da Alessandro Tedeschi, e fedelissimo a lui.ha una faccia da duro, i tratti spigolosi, un contegno molto particolare, ed è ...

