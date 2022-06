Blanco: Nostalgia è il nuovo singolo estivo (Di venerdì 3 giugno 2022) Blanco, archiviato il successo di Brividi con Mahmood, ha deciso di guardare avanti e puntare all’estate con una classica ballata del suo genere, Nostalgia. Ed ha fatto centro, di nuovo. Nostalgia fuori ora ovunque https://t.co/Bu5Oyz3Wh3 pic.twitter.com/cbU4r4Mq8o — Blanco (@signedBlanchito) June 3, 2022 Prodotta da Michelangelo (che gli ha prodotto tutti i successi), questa Nostalgia non si discosta molto dai brani dello scorso anno che hanno spopolato in radio ed in classifica. Notti in Bianco ha conquistato cinque dischi di platino. Mi fai Impazzire ne vanta ben sei, Blu Celeste ne ha due e Finché non mi Seppelliscono tre. Brividi – tutt’ora in classifica – è al momento a quota quattro. Insomma, tutti si aspettano grandi numeri da questa Nostalgia e sono sicuro ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 giugno 2022), archiviato il successo di Brividi con Mahmood, ha deciso di guardare avanti e puntare all’estate con una classica ballata del suo genere,. Ed ha fatto centro, difuori ora ovunque https://t.co/Bu5Oyz3Wh3 pic.twitter.com/cbU4r4Mq8o —(@signedBlanchito) June 3, 2022 Prodotta da Michelangelo (che gli ha prodotto tutti i successi), questanon si discosta molto dai brani dello scorso anno che hanno spopolato in radio ed in classifica. Notti in Bianco ha conquistato cinque dischi di platino. Mi fai Impazzire ne vanta ben sei, Blu Celeste ne ha due e Finché non mi Seppelliscono tre. Brividi – tutt’ora in classifica – è al momento a quota quattro. Insomma, tutti si aspettano grandi numeri da questae sono sicuro ...

IlContiAndrea : #Nostalgia è il nuovo singolo di #Blanco, prodotto da Michelangelo, in uscita venerdì 3 giugno - form3ntera : RT @amicii_news: Ricapitolando questa sera: Fedez ft Tananai ft Mara Sattei con “La Dolce Vita” Blanco con “Nostalgia” Ana Mena con “Mezza… - betitonme : RT @_cconniee_: di blanco apprezzo tantissimo il fatto che faccia uscire solo le cose che vuole lui, nostalgia non è ad hoc per l'estate, n… - rockolpoprock : È uscito il nuovo singolo di Blanco, 'Nostalgia' - mezzamelaa : RT @juliegops: @giadamalvisii Questa non è una foto,è una botta di emozione intrappolata in uno schermo,la versione piacevole di un cazzott… -