Blanca 2 | Trama Ed Anticipazioni Della Nuova Stagione!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 3 giugno 2022)2: le vicende dell’amata poliziotta non vedente sono confermate per la seconda stagione. Ci saranno molte novità anche per la, ma soprattutto molte conferme…aveva riscosso un grande successo su Rai 1 al termineprima stagione. Le vicendepoliziotta, cieca ma determinata a superare tutti gli ostacoli, interpretata da Maria Chiara Giannetta avevano colpito il pubblico. Quasi subito, quindi, è stata confermata la seconda stagione, anche se bisognerà attendere ancora un po’ primamessa in onda. Ecco cosa c’è da sapere e che cosa succederà.2:e castLa seconda stagione diè stata confermata ormai da qualche ...