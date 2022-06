Bimbo rischia di annegare in piscina: il cuore ha ripreso a battere (Di venerdì 3 giugno 2022) Palermo – “Il Bimbo di sette anni che ha rischiato di annegare è stato portato al pronto soccorso pediatrico dove è arrivato in arresto cardiaco.È stato rianimato nel reparto diretto dalla dottoressa Patrizia Ajovalasit e grazie al supporto dei rianimatori e di tutto il personale coinvolto”.È quanto fanno sapere dall”azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello.“Ad ora il bambino ha la prognosi riservata”, aggiungono i medici. Le indagini sono condotte dai carabinieri.Il Bimbo era insieme alla nonna e alla sorellina gemella quando è caduto in una piscina a Villagrazia di Carini, sul litorale palermitano. L’allarme è stato lanciato da un vicino che ha visto galleggiare a faccia in giù il piccolo nella piscina di una residenza di Villagrazia di Carini, il Parco degli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 3 giugno 2022) Palermo – “Ildi sette anni che hato diè stato portato al pronto soccorso pediatrico dove è arrivato in arresto cardiaco.È stato rianimato nel reparto diretto dalla dottoressa Patrizia Ajovalasit e grazie al supporto dei rianimatori e di tutto il personale coinvolto”.È quanto fanno sapere dall”azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello.“Ad ora il bambino ha la prognosi riservata”, aggiungono i medici. Le indagini sono condotte dai carabinieri.Ilera insieme alla nonna e alla sorellina gemella quando è caduto in unaa Villagrazia di Carini, sul litorale palermitano. L’allarme è stato lanciato da un vicino che ha visto galleggiare a faccia in giù il piccolo nelladi una residenza di Villagrazia di Carini, il Parco degli ...

Advertising

quotidianodirg : Palermo – “Il #bimbo di sette anni che ha rischiato di #annegare è stato portato al pronto soccorso pediatrico dove… - PChiapparone : #Palermo Bimbo rischia di annegare, il cuore ha ripreso a battere - infoitinterno : Si sente male mentre gioca in piscina e rischia di affogare, bimbo in codice rosso a Villa Sofia - ilSicilia : #Cronaca #bimbo Villagrazia di Carini, bimbo rischia di annegare: il cuore ha ripreso a battere… - AnsaSicilia : Bimbo rischia di annegare, il cuore ha ripreso a battere. V. 'Bimbo cade in piscina nel palermitano...' delle ore 1… -