Biden chiede il divieto per le armi d'assalto: dobbiamo agire (Di venerdì 3 giugno 2022) Joe Biden, ha lanciato un forte appello sul controllo delle armi in un intervento televisivo dalla Casa Bianca, circondato da 56 candele che simboleggiavano le vittime delle sparatorie negli Usa."E' ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Joe, ha lanciato un forte appello sul controllo dellein un intervento televisivo dalla Casa Bianca, circondato da 56 candele che simboleggiavano le vittime delle sparatorie negli Usa."E' ...

Advertising

Ecatetriformis : Il Congresso USA chiede a Biden di riferire sulla spesa dei fondi assegnati a Kiev per un importo di 40 miliardi d… - Tag24news : Il presidente degli Stati Uniti, #JoeBiden, chiede al Congresso e agli elettori di adottare misure più rigide sul p… - Marilenapas : RT @SkyTG24: #Usa, #JoeBiden chiede il divieto per le armi d'assalto: 'Ora basta' - Internazionale : Joe Biden chiede al congresso di limitare la vendita dei fucili d’assalto, prorogata la tregua tra governo e ribell… - Nonnadinano : RT @ilriformista: Due sparatorie in #Iowa e #Wisconsin provocano sei morti: il tutto mentre #Biden invocava il divieto delle armi di assalt… -