Biden al Congresso dopo le ultime sparatorie: alzare limiti di età, bando ai fucili d'assalto (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente Usa lancia la stretta sulle armi:'Quante altre carneficine siamo disposti ad accettare?' - chiede al Congresso. Nella notte altre due sparatorie, con 5 ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente Usa lancia la stretta sulle armi:'Quante altre carneficine siamo disposti ad accettare?' - chiede al. Nella notte altre due, con 5 ...

AleLin64 : RT @Gianl1974: ?????? Biden vuole rafforzare il controllo degli armamenti negli Stati Uniti Il presidente degli Stati Uniti si è rivolto alla… - archimedix73 : @sbkls79 Fine estate e Biden va sotto al congresso già ora i voti che lo salvano pare che si contino su una mano! m… - GuidoMoltedo : RT @MarcoMichieli: @GuidoMoltedo E non è vero che non fa nulla. Di executive order ne ha fatti. Può fare qualcosina in più. Ma è materia da… - MarcoMichieli : @GuidoMoltedo E non è vero che non fa nulla. Di executive order ne ha fatti. Può fare qualcosina in più. Ma è mater… - nomfup : No, non mi è piaciuto il discorso di Biden sulle armi da assalto stanotte. Molta retorica, ma serve un impegno che… -