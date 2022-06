Bernardeschi, il futuro è in Italia: Derby di mercato da infarto, parte l’asta (Di venerdì 3 giugno 2022) Bernardeschi a breve dovrebbe decidere il suo futuro; in Italia, infatti, sembrano essere tre le squadre interessate all’attaccante esterno. Non solo Dybala; la Juventus, a parametro zero, ha perso anche Bernardeschi. Le parti non sono riuscite a trovare un punto di incontro per il rinnovo dell’esterno che avrebbe fatto molto comodo, nella prossima stagione, ad Allegri. Come sappiamo, infatti, il classe 1994 è un giocatore non solo abile nella fase offensiva ma anche capace di dare il giusto equilibrio tra i reparti contro determinati avversari. Sostituirlo sarà più complicato di quanto si possa pensare e, mentre la Juventus cerca il giusto rinforzo a livello offensivo, il futuro di Bernardeschi sembra essere ancora in Italia. LaPresseAttaccante esterno utilissimo, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 giugno 2022)a breve dovrebbe decidere il suo; in, infatti, sembrano essere tre le squadre interessate all’attaccante esterno. Non solo Dybala; la Juventus, a parametro zero, ha perso anche. Le parti non sono riuscite a trovare un punto di incontro per il rinnovo dell’esterno che avrebbe fatto molto comodo, nella prossima stagione, ad Allegri. Come sappiamo, infatti, il classe 1994 è un giocatore non solo abile nella fase offensiva ma anche capace di dare il giusto equilibrio tra i reparti contro determinati avversari. Sostituirlo sarà più complicato di quanto si possa pensare e, mentre la Juventus cerca il giusto rinforzo a livello offensivo, ildisembra essere ancora in. LaPresseAttaccante esterno utilissimo, ...

MalteniAgapito : @RaffGari #Mancini ha perso la possibilità di scapparsene.Nazionale senza un futuro o prospettive.Grazie alla polit… - gianlucalauduc1 : @gippu1 @MassimoTurrini7 Nemmeno se metti guardiola , caná e klopp insieme cacci qualcosa da questa nazionale. Mess… - marcorossi_ct : @PresMoratti @Francesco4192 Partita iniziata col futuro centravanti del Monza a guidare l'attacco e il disoccupato… - Sabuz76 : RT @Sayuri1897: Tutti gli interisti volevano vedere in campo il loro futuro parametro 0 ed eccoli accontentati. Bernardeschi titolare. #I… - ntrovola_tonze : Secondo me oggi visto che dobbiamo guardare al futuro, bisogna fare delle scelte nette, elementi come Bernardeschi… -