Benzina: Qe, prezzo self sale a 1,952 euro al litro (Di venerdì 3 giugno 2022) Continuano a salire i prezzi sulla rete carburanti: secondo Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self sale a 1,952 euro al litro (1,914 il 31 maggio), con i ...

AngeloCiocca : Benzina di nuovo a 2 euro a litro, prezzo di luce e gas alle stelle. Chi le paga le bollette agli italiani? Quando… - gaiatortora : Ma la benzina di nuovo a 2 euro se non di più è perché si era calmierato il prezzo in rialzo? #Benzina - Mr_Mrk1 : @rosi0878 Possiamo parlá del prezzo della benzina? - Italian : Benzina: Qe, prezzo self sale a 1,952 euro al litro - solomotori : Benzina, il prezzo aumenta ancora: 1,952 euro al litro al self -