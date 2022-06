Bella Thorne: “Mi sono svegliata da sola”. È finita con Benjamin Mascolo (Di venerdì 3 giugno 2022) Tre anni d’amore, tanto è durata la relazione tra l’attrice Bella Thorne e il cantante Benjamin Mascolo. E mentre lei pubblica delle storie su Instagram in cui commenta con poche parole la sua solitudine, ma senza accennare alla separazione, lui l’ha annunciata con una lunga lettera intrisa di sentimenti. I due erano fidanzati e promessi sposi. Bella Thorne si sveglia da sola, mentre Benjamin Mascolo le scrive una lettera d’addio Poco prima che le parole di Benjmin Mascolo annunciassero la fine della loro relazione, Bella Thorne ha pubblicato una storia tramite il suo account Instagram in cui la si vede al risveglio mentre è a letto. Ad accompagnare il breve video parole che poi hanno ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) Tre anni d’amore, tanto è durata la relazione tra l’attricee il cantante. E mentre lei pubblica delle storie su Instagram in cui commenta con poche parole la sua solitudine, ma senza accennare alla separazione, lui l’ha annunciata con una lunga lettera intrisa di sentimenti. I due erano fidanzati e promessi sposi.si sveglia da, mentrele scrive una lettera d’addio Poco prima che le parole di Benjminannunciassero la fine della loro relazione,ha pubblicato una storia tramite il suo account Instagram in cui la si vede al risveglio mentre è a letto. Ad accompagnare il breve video parole che poi hanno ...

