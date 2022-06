Bella Thorne e Benji si sono lasciati, le parole del cantante sui social (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ finita dopo tre anni la storia tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. I due si sono lasciati all’improvviso, dopo che appena un anno fa era arrivata la proposta di matrimonio con tanto di anello. Ad annunciare la rottura è stato il cantante con un lungo post in inglese su Instagram: “Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei”, scrive Mascolo, che ricorda di aver imparato cosa significhi “amore incondizionato” e di essere stato “salvato” grazie alla relazione con l’ex stellina Disney. Benji si dice quindi pronto per un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ finita dopo tre anni la storia tra Benjamin Mascolo e. I due siall’improvviso, dopo che appena un anno fa era arrivata la proposta di matrimonio con tanto di anello. Ad annunciare la rottura è stato ilcon un lungo post in inglese su Instagram: “Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre eprofondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei”, scrive Mascolo, che ricorda di aver imparato cosa significhi “amore incondizionato” e di essere stato “salvato” grazie alla relazione con l’ex stellina Disney.si dice quindi pronto per un ...

