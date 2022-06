Belgio-Olanda stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tutto pronto per Belgio-Olanda, partita valevole per la prima giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, i Diavoli rossi di Roberto Martinez proveranno a conquistare punti importanti contro gli Orange di Louis Van Gaal. Chi conquisterà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di venerdì 3 giugno. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e in streaming su Sky Go e Now. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Tutto pronto per, partita valevole per la prima giornata della Uefa. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, i Diavoli rossi di Roberto Martinez proveranno a conquistare punti importanti contro gli Orange di Louis Van Gaal. Chi conquisterà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di venerdì 3 giugno. La partita sarà visibile in esclusiva intv su Sky Sport Football (203) e insu Sky Go e Now. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SportFace.

